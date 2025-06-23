У звезды «Индианы» Халибёртона разрыв ахиллова сухожилия — Чарания
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25-летний звёздный американский профессиональный баскетболист Тайриз Халибёртон, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Индиана Пэйсерс» на позиции разыгрывающего защитника, получил разрыв ахиллова сухожилия в седьмом матче финальной серии с «Оклахома-Сити Тандер» (91:103), о чём сообщил авторитетный инсайдер канала ESPN Шэмс Чарания.
НБА — плей-офф . Финал. 7-й матч
23 июня 2025, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
103 : 91
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 29, Уильямс - 20, Холмгрен - 18, Карузо - 10, Уоллес - 10, Дорт - 9, Хартенштайн - 7, Джонс, Уильямс, Джо, Дженг, Уиггинс, Митчелл, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Матурин - 24, Макконнелл - 16, Сиакам - 16, Нембард - 15, Халибёртон - 9, Тёрнер - 6, Несмит - 3, Брэдли - 2, Топпин, Брайант, Уокер, Фёрфи, Джонсон, Джексон, Шиппард
«Тайриз Халибёртон получил разрыв правого ахиллова сухожилия в седьмой встрече с «Оклахома-Сити», сообщают источники ESPN. Тайриз получил растяжение икроножной мышцы на этой же ноге во время финала, но он всё равно принял участие в следующих матчах», — написал Чарания в социальной сети Х (ранее Тwitter).
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