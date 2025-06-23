У звезды «Индианы» Халибёртона разрыв ахиллова сухожилия — Чарания

25-летний звёздный американский профессиональный баскетболист Тайриз Халибёртон, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Индиана Пэйсерс» на позиции разыгрывающего защитника, получил разрыв ахиллова сухожилия в седьмом матче финальной серии с «Оклахома-Сити Тандер» (91:103), о чём сообщил авторитетный инсайдер канала ESPN Шэмс Чарания.

«Тайриз Халибёртон получил разрыв правого ахиллова сухожилия в седьмой встрече с «Оклахома-Сити», сообщают источники ESPN. Тайриз получил растяжение икроножной мышцы на этой же ноге во время финала, но он всё равно принял участие в следующих матчах», — написал Чарания в социальной сети Х (ранее Тwitter).