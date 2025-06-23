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Виктор Вембаньяма рассказал, сколько веса он набрал с момента прихода в НБА

Виктор Вембаньяма рассказал, сколько веса он набрал с момента прихода в НБА
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21-летний звёздный французский баскетболист Виктор Вембаньяма, играющий на позициях тяжёлого форварда и центрового за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», рассказал, как он смог за два года игры в НБА набрать почти 14 кг веса.

«Я набрал около 14 кг. В первую очередь, это, конечно, силовые тренировки. Но для меня главное то, чтобы я мог в теории набрать много веса и при этом не потерять часть своей подвижности и свою атлетичность. Так что это то, что нужно делать очень осторожно, и у меня много глаз и много умов вокруг, которые думают обо мне в этом направлении», — приводит слова Вембаньямы Fadeaway World.

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