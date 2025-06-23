ESPN обновил мок-драфт НБА — 2025. Лахин может уйти в «Лейкерс»

Авторитетное спортивное издание ESPN представило обновлённый мок-драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2025 году.

Мок-драфт — это имитация драфта, в основном используемая в контексте спортивных лиг. Это процесс, когда спортивные аналитики, журналисты или фанаты выбирают игроков для команд, как будто они были бы реальным драфтом, но без реальных последствий.

Обновлённый мок-драфт НБА от издания ESPN:

1. Купер Флэгг — «Даллас Маверикс».

2. Дилан Харпер — «Сан-Антонио Спёрс».

3. Ви Джей Эджкомб — «Филадельфия Сиксерс».

4. Кон Кнуппель — «Шарлотт Хорнетс».

5. Джеремайя Фирс — «Юта Джаз».

6. Эйс Бэйли — «Вашингтон Уизардс».

7. Тре Джонсон — «Нью-Орлеан Пеликанс».

8. Хаман Малуач — «Бруклин Нетс».

9. Ноа Эссенге — «Торонто Рэпторс».

10. Коллин Мюррей-Бойлес — «Хьюстон Рокетс».

11. Картер Брайант — «Портленд Трэйл Блэйзерс».

12. Каспарас Якуционис — «Чикаго Буллз».

13. Егор Дёмин — «Атланта Хоукс» (пик «Сакраменто Кингз»).

...

49. Владислав Голдин — «Кливленд Кавальерс».

...

55. Виктор Лахин — «Лос- Анджелес Лейкерс».