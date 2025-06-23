ESPN обновил мок-драфт НБА — 2025. Лахин может уйти в «Лейкерс»

Авторитетное спортивное издание ESPN представило обновлённый мок-драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2025 году.
Обновлённый мок-драфт НБА от издания ESPN:
1. Купер Флэгг — «Даллас Маверикс».
2. Дилан Харпер — «Сан-Антонио Спёрс».
3. Ви Джей Эджкомб — «Филадельфия Сиксерс».
4. Кон Кнуппель — «Шарлотт Хорнетс».
5. Джеремайя Фирс — «Юта Джаз».
6. Эйс Бэйли — «Вашингтон Уизардс».
7. Тре Джонсон — «Нью-Орлеан Пеликанс».
8. Хаман Малуач — «Бруклин Нетс».
9. Ноа Эссенге — «Торонто Рэпторс».
10. Коллин Мюррей-Бойлес — «Хьюстон Рокетс».
11. Картер Брайант — «Портленд Трэйл Блэйзерс».
12. Каспарас Якуционис — «Чикаго Буллз».
13. Егор Дёмин — «Атланта Хоукс» (пик «Сакраменто Кингз»).
...
49. Владислав Голдин — «Кливленд Кавальерс».
...
55. Виктор Лахин — «Лос- Анджелес Лейкерс».