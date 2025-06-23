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Леброн объяснил, почему не может назвать Джордана партнёром своей мечты

Леброн объяснил, почему не может назвать Джордана партнёром своей мечты
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс из команды «Лос-Анджелес Лейкерс» объяснил, почему не может назвать легендарного шестикратного обладателя титула лиги Майкла Джордана своим партнёром мечты.

«Когда вы говорите о вдохновении, для меня не было никого более вдохновляющего, чем Майкл Джордан. Я думаю, что наши игры также дополняли бы друг друга. Майкл являлся отличным скорером… У него был менталитет бомбардира. Если бы мне пришлось выбрать его, но я знаю, что не могу, потому что понимаю, как работают социальные сети.

Там сразу начнётся: «Ты, ублюдок, тоже хочешь поиграть с Майклом Джорданом? Вы играли со всеми звёздами, чёрт возьми!» Однако ведь это не я задавал вопрос. Я только отвечаю на него, ребята. Я не задавал вопрос. Но Майкл Джордан был источником вдохновения. Энтони «Пенни» Хардуэй был тоже источником вдохновения для меня.

Грант Хилл вдохновлял меня в детстве. Мне нравится этот момент. Скотти Пиппен. Мне нравятся такие выдающиеся парни, как Пенни, Грант Хилл, Скотти. Эти парни в некотором роде вдохновили меня, потому что я сам хотел быть таким. Вот такие ребята. Я уже вижу заголовок: «Леброн хочет играть с Майклом Джорданом. Я уже вижу это!» — приводит слова Леброна издание Fadeaway World.

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