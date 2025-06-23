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Инсайдер: «Хьюстон» откажется от контракта с Ванвлитом на $ 44,9 млн

Инсайдер: «Хьюстон» откажется от контракта с Ванвлитом на $ 44,9 млн
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Репортёр и инсайдер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Келли Ико, работающий на издание The Athletic, высказался о планах руководства «Хьюстон Рокетс» на контракт 31-летнего американского разыгрывающего защитника Фреда Ванвлита.

«Источники сообщают, что в «Хьюстон Рокетс», скорее всего, откажутся от контракта с ветераном Фредом Ванвлитом стоимостью $ 44,9 млн и обсудят новое продление соглашения на несколько лет в ближайшие дни», — написал Ико в социальной сети Х (ранее Twitter).

В воскресенье, 22 июня, стало известно, что «Хьюстон» и «Финикс Санз» произвели обмен, в результате которого двукратный чемпион НБА Кевин Дюрант перешёл в «Рокетс».

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