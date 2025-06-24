«Что происходит с нашими молодыми?» Пашутин сравнил путь Халибёртона и российских игроков

Главный тренер «Пармы», а также экс-наставник молодёжной сборной России Евгений Пашутин сравнил путь звезды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) из «Индианы Пэйсерс» Тайриза Халибёртона и молодых российских игроков.

«Вот сейчас мы видим «Оклахому», видим «Индиану». И про «Индиану» хотел сказать — наши ребята 2000 года рождения участвовали на чемпионате мира U19 в 2019 году: Михайловский, Захар Ведищев, Щербенёв, Саша Ершов, Саша Квитковских — все ребята играли. В том числе против США, там был Халибёртон, который сейчас так классно выступал.

Тогда мы проиграли 15 очков, хотя все остальные по 30-40 проигрывали Америке. Тем не менее Захар Ведищев тогда набирал по 18 очков в среднем, Никита Михайловский трипл-дабл оформил, Антон Квитковских — все молодцы.

И сейчас мы видим: Халибёртон — играл в финале НБА, а Захар Ведищев — во Владивостоке, Михайловский — на банке в ЦСКА, Щербенёв — на банке в «Зените», Антон Квитковских — молодец, выходит в «Локомотиве». Вот и что происходит с нашими молодыми?

На тот момент мы обыграли всех европейцев — Сербию, Латвию, Литву. В 19 лет они были не слабее. Прошло пять лет, даже чуть больше, а многие вообще не играют в баскетбол. Может, я сейчас не самые приятные слова говорю, но здесь нам всем стоит задуматься — чтобы не терять этих пацанов. Они ведь на самом деле с талантом, но сидят на скамейках. Может быть, это их выбор — я понимаю, есть финансовая составляющая. Но всё-таки надо играть. Халибёртон поехал в «Индиану», а не в «Голден Стэйт», и стал суперигроком.

Может быть, не надо ехать в топ-клуб, а ехать в клуб чуть меньшего ранга, но там стать игроком, а не просто выходить на баскетбол со скамейки. Вот в этом наша беда — переход из молодёжного в мужской баскетбол», — сказал Пашутин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

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