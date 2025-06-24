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Пашутин назвал молодого игрока Единой лиги, который похож на Алексея Шведа

Пашутин назвал молодого игрока Единой лиги, который похож на Алексея Шведа
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Главный тренер «Пармы», а также экс-наставник молодёжной сборной России Евгений Пашутин поделился мнением о 23-летнем игроке ЦСКА Самсоне Руженцеве, сравнив его с именитым российским разыгрывающим Алексеем Шведом. В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ Руженцев выступал за «Парму» на правах аренды. В новом сезоне спортсмен вновь будет представлять ЦСКА.

«Самсон Руженцев — большой профессионал. Мне очень понравилось с ним работать. Невероятно талантливый парень: 2,02 ростом, быстрый, с хорошим баскетбольным пониманием, отличным броском, прыгучий, подвижный, с энергией. В этом году мы постарались «вытащить» его из рамок, в которых он был в ЦСКА — где он, по сути, стоял в углу, выполнял роль доигровщика: бросок после передачи, атака на клоузаутах. У нас он получил гораздо больше свободы.

Мы дали ему роль «второго номера»: чтобы он играл пик-н-роллы, создавал моменты, атаковал один в один при сменах в защите соперника. Конечно, ему нужно было время адаптироваться — всё-таки он прошлый сезон заканчивал без игровой практики. Надо было вернуться в ритм, прочувствовать ответственность, игровые моменты, чтобы он стал основным игроком именно с мячом. Да, сначала были и потери, и промахи. Но потом — всё лучше и лучше. Особенно в играх с «Зенитом», с «Уралмашем» — он уже проявлял себя как полноценный лидер.

Такой, знаете, как Алексей Швед в лучшие годы в «Химках» — двухметровый защитник, российский игрок, на уровне Евролиги или даже НБА, который может вести за собой быть истинным лидером.

Конечно, мы подсказывали ему, что, если на тебя выходят двое и трое, надо развивать видение площадки, чтобы отдавать. Даже если на Бэйкона трое выходят, он мяч переводит на слабую сторону. Но это уже нюансы, которые надо шлифовать. В целом у Самсона отличные задатки, он защищается full-court (по всей площадке. — Прим. «Чемпионата»), и у него, я думаю, большое будущее.

Хотелось бы пожелать ему удачи, чтобы он продолжал в том же духе. Пока он принадлежит ЦСКА. Его будущее пока связано с армейцами», — сказал Пашутин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте полное интервью на «Чемпионате».
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