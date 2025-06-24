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Главный тренер «Пармы» Пашутин подтвердил интерес со стороны другого клуба Единой лиги

Главный тренер «Пармы» Пашутин подтвердил интерес со стороны другого клуба Единой лиги
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Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин подтвердил интерес со стороны «Уралмаша» в межсезонье.

«Уралмаш» — очень уважаемый клуб. Я очень рад, что в своё время имел с ним опыт. Прежде всего хотел бы поблагодарить Виктора Владимировича Ганиенко. В тот момент, когда у меня была пауза после «Локомотива» — когда мы закончили сотрудничество в декабре — это был непростой период. И Виктор Владимирович тогда пригласил меня в «Уралмаш». Мы вместе отыграли концовку сезона — и довольно успешно, стали тогда в первый раз чемпионом. Ребята тогда поверили, объединились. Состав был опытный. Мы дали мотивацию, поставили агрессивную защиту, наладили коммуникацию, и всё было нацелено на одно — на командную победу. Не на какие-то личные показатели: очки, подборы. Это не самоцель. Неважно, когда один человек подбирает по 10 раз, если при этом команда проигрывает. Главное — чтобы вся команда боролась, вся команда подбирала. А если кто-то при этом выдаёт высокую статистику — замечательно. Но это не должно быть самоцелью, если от этого страдает результат.

И тогда, в том сезоне с «Уралмашем», у нас сложилось отличное взаимодействие. У меня остались хорошие отношения с Виктором Владимировичем. Я благодарен ему. Потом «Уралмаш» ещё один сезон провёл в Суперлиге, снова выиграл. Я очень уважаю тот баскетбол, который исповедует Виктор Владимирович, и его амбиции. Он, по сути, с нуля построил команду, довёл её до такого уровня. И теперь мы видим, как она выступает в Лиге ВТБ — укомплектована очень серьёзно, шесть легионеров. Ещё собраны многие молодые российские таланты — и всё это заслуга Виктора Владимировича и всей структуры клуба.

Хочу пожелать ему удачи, здоровья и успехов. Что касается вашего вопроса — да, у меня заканчивался контракт. Конечно, какой-то разговор был, это нормально. Но не могу сказать, что он дошёл до каких-то конкретных деталей.

У «Уралмаша» тренер Вергун Ростислав Николаевич. Он очень здорово провёл этот сезон — выиграли Кубок, заняли пятое место. Думаю, это очень достойный результат. И я желаю, чтобы и «Уралмаш», и в первую очередь «Парма» были как можно выше», — сказал Пашутин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

«Парма» по итогам минувшего сезона заняла восьмое место в регулярном чемпионате, а в 1/4 финала плей-офф уступила «Зениту» (0-3 в серии).

Читайте полное интервью на «Чемпионате».
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