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Пашутин: предполагал, что Ведищев станет тренером

Пашутин: предполагал, что Ведищев станет тренером
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Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин высказался об Андрее Ведищеве, который в августе прошлого года занял пост главного тренера «Локомотива-Кубань». Также специалист является президентом краснодарской команды.

«Предполагал, да. Всё-таки через команду прошло много тренеров, особенно балканской школы — и Малкович, и Саша Обрадович, и Саша Секулич… И вообще Андрей Владимирович всегда тянулся к той школе. А это одна из сильнейших тренерских школ Европы. Он много общался с этими тренерами, многое у них перенимал. Думаю, он накопил достаточный опыт, видел изнутри, как строятся команды, тренировочный процесс, как управлять коллективом.

Мы с ним много общались, вместе ходили, обсуждали. И думаю, что он был готов. Особенно сейчас, когда не все иностранные тренеры могут приехать — кто-то не хочет, кто-то не может. В таких условиях всё и созрело, что он стал главным», — сказал Пашутин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте полное интервью на «Чемпионате».
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