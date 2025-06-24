Пашутин ответил на вопрос, что было самым непростым за период его работы в «Парме»

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин поделился мнением о главных сложностях за время его работы в пермской команде.

«Самое непростое — это, конечно, увеличение количества игр и перелётов в последнем сезоне. Когда матч каждые три дня — это очень тяжело. Физически тяжело. Здесь нужен очень глубокий ростер. Перелёт — через два дня уже игра. Снова перелёт — снова игра. Но это и есть современная модель баскетбола. В НБА давно так, в Евролиге — тоже. Сейчас и в Единой лиге ВТБ мы пришли к этому формату.

Сложность — в конкуренции. Первая четвёрка — это мощные клубы с огромными бюджетами, топовыми игроками, топовыми тренерами. Но и сразу за ними идут «Уралмаш», «Парма», «Автодор», «Нижний Новгород», «Енисей». У всех амбиции, у всех поддержка, у многих — полные залы, играют в больших дворцах. И борьба за позиции невероятная», — сказал Пашутин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

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