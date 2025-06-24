Издание The Score опубликовано финальный мок-драфт НБА — 2025. Дёмин — в «Сан-Антонио»

Авторитетное спортивное издание The Score представило финальный мок-драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2025 году. Церемония выбора юных дебютантов в североамериканской лиге состоится в ночь с 25 на 26 июня. А второй день драфта — с 26 на 27 июня.

Мок-драфт — это имитация драфта, в основном используемая в контексте спортивных лиг. Это процесс, когда спортивные аналитики, журналисты или фанаты выбирают игроков для команд, как будто они были бы реальным драфтом, но без реальных последствий.

Финальный мок-драфт НБА от издания The Score:

1. Купер Флэгг — «Даллас Маверикс».

2. Дилан Харпер — «Сан-Антонио Спёрс».

3. Ви Джей Эджкомб — «Филадельфия Сиксерс».

4. Эйс Бэйли — «Шарлотт Хорнетс».

5. Тре Джонсон — «Юта Джаз».

6. Кон Нуппель — «Вашингтон Уизардс».

7. Дерик Квин — «Нью-Орлеан Пеликанс».

8. Джеремайя Фирс — «Бруклин Нетс».

9. Хаман Малуач — «Торонто Рэпторс».

10. Каспарас Якуционис — «Финикс Санз» (пик, полученный от «Хьюстон Рокетс» в ходе обмена Кевина Дюранта).

11. Картер Брайант — «Портленд Трэйл Блэйзерс».

12. Коллин Маррей-Бойлс — «Чикаго Буллз».

13. Ноа Эссенге — «Атланта Хоукс».

14. Егор Дёмин — «Сан-Антонио Спёрс».