Известный эксперт предположил, какая команда НБА выберет Егора Дёмина на драфте

Североамериканский журналист и эксперт Адам Финкельштейн в своём последнем материале на известном спортивном сайте CBS Sports поделился прогнозом по выбору российского баскетболиста Егора Дёмина на предстоящем драфте НБА 2025 года. Как считает обозреватель, россиянин будет выбран под 17-м номером клубом «Миннесота Тимбервулвз». Адам указал, что его прогноз в первую очередь строился на инсайдерской информации и во вторую – на потребности клубов.

«Большинство считает, что «Миннесота» остановится на Егоре. У клуба есть потребность в игроке, который может двигать мяч и набирать очки. Дёмин мог бы закрыть оба эти пункта. Хотя его часто называют разыгрывающим, его рост в обуви составляет шесть футов и девять дюймов. Самое главное, он может быть лучшим распасовщиком среди всех игроков на драфте», – говорится в материале Финкельштейна.

Егор Дёмин тренируется перед драфтом НБА: