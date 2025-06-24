Названа внушительная сумма, которую может получить Йокич» за продление контракта

Обозреватель и эксперт Bleacher Report Дэн Фавале заявил, что сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич может подписать продление контракта с командой в нынешнее межсезонье.

«Никола Йокич может подписать трёхлетнее продление на $ 212,5 млн этим летом, что позволит ему оставаться в составе «Денвер Наггетс» до сезона-2029/2030. Если судить по прошлому, он подпишет контракт без особой помпы и продолжит заниматься своими делами по установлению мирового господства», – написал Фавале в своей колонке, допустив также, что Никола может и отказаться от продления.

Никола Йокич болеет за свою лошадь на скачках: