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Стивен Эй Смит усомнился в историческом величии «Оклахомы» после чемпионства в НБА

Стивен Эй Смит усомнился в историческом величии «Оклахомы» после чемпионства в НБА
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Североамериканский журналист и известный телеведущий Стивен Эй Смит оценил статус значимости новоиспечённых чемпионов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер» в историческом контексте.

«Нет, я так не считаю. На мой взгляд, это действительно выдающаяся команда в защите, одна из лучших за всю историю. Но если говорить в целом, особенно об их атаке, у них возникли бы серьёзные трудности против многих соперников. Я уверен, что «Голден Стэйт Уорриорз» с Кевином Дюрантом обыграл бы их. «Сан-Антонио Спёрс» с Тимом Данканом, Ману Джинобили и компанией тоже бы их победили. «Майами Хит» с Дуэйном Уэйдом, Леброном Джеймсом, Крисом Бошем и остальными — то же самое. «Лос-Анджелес Лейкерс» с Шакилом О'Нилом и Коби Брайантом были бы сильнее.

И, конечно, «Чикаго Буллз» с Майклом Джорданом и Скотти Пиппеном тоже бы их одолели. Вот уже пять команд, которые, на мой взгляд, могли бы их победить. А когда мы говорим о статусе одной из величайших команд всех времён, я не должен так легко называть пять соперников, которые смогли бы вас обыграть», — заявил Смит в эфире программы First Take.

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