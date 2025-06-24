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В НБА отреагировали на февральский обмен Луки Дончича в «Лейкерс»

В НБА отреагировали на февральский обмен Луки Дончича в «Лейкерс»
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Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер прокомментировал резонансный февральский переход словенского разыгрывающего Луки Дончича из «Даллас Маверикс» в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Когда я увидел эту новость, был, конечно, удивлён. В каком-то смысле я такой же болельщик, как и все остальные, и клубы ведь не звонят в офис лиги за советами по поводу обменов игроков. Этот переход не обсуждался ни в медиа, ни среди экспертов, поэтому с этой точки зрения для меня это стало полной неожиданностью», — сказал Сильвер в рамках подкаста Club 520.

Отметим, что по итогам того обмена бигмен Энтони Дэвис пополнил ряды «Далласа».

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