«Простите меня». Халибёртон сделал первое заявление после тяжёлой травмы в финале НБА

Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон поделился эмоциональным сообщением после травмы и перенесённой операции на разорванном ахилловом сухожилии, полученной в седьмом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против «Оклахома-Сити Тандер» (счёт в серии — 3:4).

«Честно говоря, даже не знаю, как описать это состояние иначе, кроме как шок. Нет слов, чтобы выразить ту боль и разочарование, которые я сейчас испытываю. Это чувство опустошения сложно понять тому, кто не был на моём месте. Всю свою жизнь я работал ради этого момента — и вот так всё заканчивается? Просто не укладывается в голове.

После операции я уже сбился со счёта, сколько раз слышал: «Ты ещё вернёшься сильнее». Звучит как банальность, если честно, но на самом деле сейчас мне очень тяжело. Нога будто стала чужой, тяжёлой, как груз. Но, кажется, больше всего страдает не тело, а душа. Понимаю, что немного сбивчиво говорю, но мне важно это проговорить — чтобы потом оглянуться назад и гордиться тем, что прошёл через всё это. Легче становится, когда выговариваешься, не показывая всем свои слёзы.

В свои 25 я уже понял: бог никогда не даёт испытаний, с которыми мы не можем справиться. Я знаю, что пройду через это и стану сильнее — как человек и как игрок. И, честно говоря, даже с разорванным ахиллом я не жалею ни о чём. Я бы снова и снова выходил на площадку, чтобы сражаться за этот город и своих братьев по команде. Ради возможности сделать что-то по-настоящему особенное.

Тайриз Халибёртон Фото: Из личного архива Тайриза Халибёртона

Инди, простите меня. Если есть болельщики, которые этого не заслужили, так это вы. Но мы вместе будем бороться до конца, чтобы снова вернуться на этот уровень и преодолеть все препятствия. Я не сомневаюсь ни на секунду, что вы поддержите меня, и хочу, чтобы вы знали — я всегда с вами. Кажется, Коби Брайант в похожей ситуации сказал лучше всех: «В мире есть проблемы гораздо серьёзнее, чем разрыв ахилла. Перестань себя жалеть, найди в этом светлую сторону и работай с той же верой, тем же стремлением и убеждённостью, как всегда». И он абсолютно прав. Я сделаю всё возможное, чтобы вернуться.

Мой путь к сегодняшнему дню был не случайностью — я каждый день работал, чтобы стать лучшим. И буду продолжать это делать. Главное во всём этом — благодарность. Я благодарен за каждый опыт, который привёл меня сюда. За всю любовь и поддержку баскетбольного мира. Я благодарен не за то, что «должен» пройти через это, а за то, что мне выпал этот путь. Я благодарен за дорогу, которая ждёт впереди. Посмотрите, как я вернусь. Дайте мне немного времени: я встряхнусь и снова стану лучшей версией Тайриза Халибёртона.

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Притчи 3:5-6: «Уповай на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой; во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои», — написал Халибёртон на своей странице в социальной сети X.