Шэмс Чарания раскрыл планы Янниса Адетокунбо на будущее в НБА

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания высказался по поводу будущего тяжёлого форварда Янниса Адетокунбо в «Милуоки Бакс».

«Его будущее не будет напрямую связано с драфтом или открытием рынка свободных агентов. Он на пике своих возможностей, будет диктовать свои условия. Насколько я понимаю, он предоставит «Бакс» все условия для работы в это межсезонье. Драфт, рынок свободных агентов, обмены, Летняя лига. Он посмотрит, что клуб сможет сделать, чтобы усилить состав. 12 лет в команде. Он обязан ей, а она обязана ему.

К середине июля он будет определяться со своими дальнейшими действиями с учётом возможности бороться за титул. Верность команде будет фактором, на который рассчитывает организация. Продолжаю утверждать, что Яннис готов к разным вариантам и будет их исследовать», — заявил Чарания в шоу Пэта Макафи.