«Бостон» и «Портленд» совершили обмен с участием двух баскетболистов — Чарания

Клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс» совершили обмен между собой с участием защитников Джру Холидэя и Анферни Саймонса. Об этом рассказал североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания в социальной сети X.

«Бостон Селтикс» обменял Джру Холидэя в «Портленд Трэйл Блэйзерс» на Анферни Саймонса и два выбора во втором раунде драфта.

«Портленд» активно возвращает Холидэя, которого клуб изначально получил от «Милуоки» в рамках обмена Дэмьена Лилларда в 2023 году, а затем отправил в «Бостон» в сделке, включавшей два выбора в первом раунде. Саймонс присоединяется к «Селтикс» с истекающим контрактом», — написал Чарания.