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Аренас: в этих финалах НБА не было ничего такого, что заставило бы сказать: «Вау!»

Аренас: в этих финалах НБА не было ничего такого, что заставило бы сказать: «Вау!»
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд лиги Гилберт Аренас высказался по поводу минувшей финальной серии плей-офф НБА, по итогам которой «Оклахома-Сити Тандер» стала чемпионом лиги.

«Давайте будем откровенны: о командах из небольших рынков мы редко вспоминаем. Мы почти не говорим о чемпионстве «Торонто», также мало кто обсуждает победу «Милуоки» с Яннисом.

В этой финальной серии единственным по-настоящему запоминающимся моментом стал победный бросок Хали в первой игре. Кроме этого, в нынешних финалах не было ничего такого, что заставило бы сказать: «Вау, вот это действительно великий финал!» — заявил Аренас в шоу Дэна Патрика.

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