Расписание матчей 1/4 финала женского чемпионата Европы по баскетболу на 24 июня

Сегодня, 24 июня, начинаются четвертьфинальные матчи в рамках женского чемпионата Европы по баскетболу. В этот день состоится две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшнего игрового дня.

Расписание матчей 1/4 финала чемпионата Европы на 24 июня:

17:30 мск – Франция – Литва

20:30 мск – Италия – Турция.

Напомним, женский чемпионат Европы по баскетболу в 2025 году проходит на территории четырёх государств: Чехии, Германии, Италии и Греции. Соревнования будут продолжаться до 29 июня. Женская национальная команда России в них участия не принимает.

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