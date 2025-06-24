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Расписание матчей 1/4 финала женского чемпионата Европы по баскетболу на 24 июня

Расписание матчей 1/4 финала женского чемпионата Европы по баскетболу на 24 июня
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Сегодня, 24 июня, начинаются четвертьфинальные матчи в рамках женского чемпионата Европы по баскетболу. В этот день состоится две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшнего игрового дня.

Расписание матчей 1/4 финала чемпионата Европы на 24 июня:

17:30 мск – Франция – Литва
20:30 мск – Италия – Турция.

ЧЕ-2025 (ж) . 1/4 финала
24 июня 2025, вторник. 17:30 МСК
Франция
Не начался
Литва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (ж) . 1/4 финала
24 июня 2025, вторник. 20:30 МСК
Италия
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, женский чемпионат Европы по баскетболу в 2025 году проходит на территории четырёх государств: Чехии, Германии, Италии и Греции. Соревнования будут продолжаться до 29 июня. Женская национальная команда России в них участия не принимает.

Евробаскет-2025 (ж). Календарь
Евробаскет-2025 (ж). Турнирная таблица
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