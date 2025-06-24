Подруга Халибёртона обратилась к нему после поражения «Индианы» в финале НБА

Джейд Джонс, подруга разыгрывающего «Индианы Пэйсерс» Тайриза Халибёртона, поддержала команду и Тайриза лично после поражения клуба в финале НБА. Напомним, «Индиана» уступила «Оклахома-Сити Тандер».

«Что за год! И какое горько-сладкое завершение. Эта команда настолько особенная, что не передать словами. Вы совершили историческое достижение для «Пэйсерс», о котором будут говорить поколения! Этот сезон оставил особый след в моём сердце. Одно из лучших событий, частью которого мы когда-либо были! Просто знайте, как много это значило для всех нас.

Вы дарите людям улыбки, радость и воодушевление. Всё это вы приносите в этот город. Вы были просто великолепны. Вы такие самоотверженные, смелые и сильные! У нас лучшая система поддержки, которая поможет вам справиться со всем этим! Я всегда буду твоей самой преданной болельщицей. Я всегда буду гордиться тобой!!! У нашей команды есть ты. Мы вернёмся, мы ещё не закончили! Божественный план, Божественное время. Моя суперзвезда, я люблю тебя», — написала Джонс на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Джейд Джонс

Фото: Из личного архива Джейд Джонс

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