Назван звёздный игрок «Бостона», которого клуб может обменять

29-летний центровой «Бостон Селтикс» Кристапс Порзингис может быть обменян в межсезонье. Как сообщил на своей странице в социальных сетях инсайдер и обозреватель Бретт Сигель, «кельты» в настоящий момент ведут переговоры с несколькими командами относительно кандидатуры латвийского баскетболиста.

Недавно другой инсайдер Шэмс Чарания сообщал, что «Бостон» может обменять сразу несколько ключевых игроков.

Кристапс в прошлом сезоне НБА принял участие в 53 матчах, где в среднем набирал 17 очков, совершал 6,3 подбора и отдавал 1,8 передачи.

Недавно стало известно, что «Бостон» и «Портленд Трэйл Блэйзерс» совершили обмен друг с другом с участием защитников Джру Холидэя и Анферни Саймонса.

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