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Александр Медведев объяснил решение «Зенита» назначить Секулича главным тренером

Александр Медведев объяснил решение «Зенита» назначить Секулича главным тренером
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Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев дал комментарий по поводу назначения словенского специалиста Александра Секулича главным тренером команды. Ранее стало известно, что стороны заключили контракт, который рассчитан на сезон-2025/2026 с возможностью продления по схеме «1+1».

«Выбор Александера Секулича из ряда кандидатов объясняется его достижениями и опытом тренера, включая вывод сборной Словении в полуфинал последней Олимпиады (предпоследней. — Прим. «Чемпионата») и вывод краснодарского «Локомотива» в финал Единой лиги ВТБ, рекомендации Хавьера Паскуаля, современным подходом к построению и развитию команды и спортивными амбициями», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

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