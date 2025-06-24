Ховард ответил всем, кто считает чемпионство «Лейкерс» в 2020 году нелегитимным

Восьмикратный участник Матча всех звёзд, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард поделился точкой зрения о ситуации с победой «озёрников» в 2020 году.

«Как можно дискредитировать то, чего хотели все? Мы были лучшей командой ещё до того, как всё началось. Ещё до того, как мы попали в «пузырь», мы были лучшей командой.

Я почувствовал [неодобрение по поводу чемпионства], потому что с нами был Леброн и это были «Лейкерс», и все вокруг твердили: «Нет, это чемпионство не считается». Тогда почему вам не убрать из истории год локаута, который был ранее», — сказал Ховард в эфире The Breakfast Club на радио.