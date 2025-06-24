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«Из тех, кто меняет систему». Известный агент оценил потенциал Егора Дёмина

«Из тех, кто меняет систему». Известный агент оценил потенциал Егора Дёмина
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Вице-президент крупнейшего международного агентства BDA International Никола Филипович оценил потенциал российского баскетболиста Егора Дёмина. Сейчас BDA International является представителем 19-летнего Дёмина.

Путь Егора Дёмина в НБА Подробнее

«Как оцениваю Егора как игрока? Давайте начнём с того, что мы не должны оценивать Егора Дёмина так же, как оцениваем среднестатистического игрока драфта. Необходимо оценивать его через призму потенциала, универсальности и современного баскетбольного IQ. Егор — не просто игрок с хорошей статистикой — он из тех, кто меняет систему. Он обладает ростом в 206 см с инстинктами защитника, а также всегда играет с сочетанием самообладания и непредсказуемости, чем нервирует защиту соперников и радует тренеров.

Он из тех, кого вы выбираете не только из-за того, кем он является сегодня, но и из-за того, кем он станет, когда его окружат игроками уровня НБА. Егор может инициировать нападение, защищаться на нескольких позициях, читать ситуацию на площадке, как опытный ветеран, при этом он ещё не приблизился к достижению своего потолка. В лиге, одержимой «баскетболом без позиции», Егор на самом деле является воплощением этого термина — он не просто вписывается в системы, он расширяет их», — сказал Филипович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Читайте полное интервью:
«Дёмин из тех, кто меняет систему». Яркая беседа с агентом будущего игрока НБА
Эксклюзив
«Дёмин из тех, кто меняет систему». Яркая беседа с агентом будущего игрока НБА

Егор Дёмин тренируется перед драфтом НБА:

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Новости. Баскетбол
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