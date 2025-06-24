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Агент указал, почему Егор Дёмин — одна из звёзд драфта НБА — 2025

Агент указал, почему Егор Дёмин — одна из звёзд драфта НБА — 2025
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Вице-президент крупнейшего международного агентства BDA International Никола Филипович поделился мнением о качествах своего представителя, 19-летнего игрока Егора Дёмина, которые делают его звездой предстоящего драфта НБА.

Путь Егора Дёмина в НБА Подробнее

«Почему Егор — одна из звёзд предстоящего драфта? Потому что это именно тот человек, чьё имя в лотерейных обсуждениях заставляет по-новому взглянуть на построение команды. Каждый год на драфте появляются скореры, атлеты и узкие специалисты. Но Егор? Он один из немногих, кто объединяет — игрок, который делает команду лучше, поднимает её уровень и выводит потенциал на заоблачные высоты.

Он приехал в США, быстро адаптировался к совершенно новой среде — как на площадке, так и за её пределами — и зарекомендовал себя как один из самых интересных игроков студенческого баскетбола. Если вы смотрели за его командой в конце сезона и не заметили, как всё начало строиться вокруг него, значит, вы просто смотрели невнимательно.

Он также прошёл проверку на прочность под давлением. Егор привык к жёсткому тренерскому подходу, жил вдали от дома, выдержал пристальное внимание скаутов и справился с этим с большой зрелостью. Он держится скромно, потому что точно знает, откуда он родом — вырос в России, был сформирован ценностями своих родителей и укоренён в чувстве идентичности, которое помогает ему сохранять сосредоточенность перед любым вызовом.

Почему он звезда? Потому что он не ведёт себя как звезда. Иронично, но именно это отличает его от всех остальных», — сказал Филипович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

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