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Авторитетный агент оценил драфт-класс Егора Дёмина в НБА

Авторитетный агент оценил драфт-класс Егора Дёмина в НБА
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Вице-президент крупнейшего агентства BDA International Никола Филипович поделился мнением о предстоящем драфте НБА, кандидатуру на который ранее выставил россиянин Егор Дёмин.

– Может ли драфт-класс Егора стать одним из самых запоминающихся в НБА?
– Возможно. Но ключевое слово здесь — «если». Если команды проявят дальновидность и сделают ставку на долгосрочную универсальность, а не на сиюминутный блеск. Драфт-класс Егора отличается уникальными характеристиками и высокой степенью неопределённости: здесь нет очевидного №1, но есть множество игроков, которые могут стать игроками уровня Матча всех звёзд, если окажутся в подходящих условиях, – сказал Филипович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

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