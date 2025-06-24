Известный портал обновил позиции Дёмина в мок-драфте НБА — 2025

Авторитетное издание Yahoo Sports совместное с известным экспертом и аналитиком Кевином О’Коннором выпустили свой обновлённый мок-драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2025 году.
1. Купер Флэгг — «Даллас Маверикс».
2. Дилан Харпер — «Сан-Антонио Спёрс».
3. Ви Джей Эджкомб — «Филадельфия Сиксерс».
4. Кон Нуппель — «Шарлотт Хорнетс».
5. Тре Джонсон — «Юта Джаз».
6. Хаман Малуач — «Вашингтон Уизардс».
7. Эйс Бэйли — «Нью-Орлеан Пеликанс».
8. Джеремайя Фирс — «Бруклин Нетс».
9. Аса Ньюэлл — «Торонто Рэпторс».
10. Картер Брайант — «Хьюстон Рокетс».
11. Коллин Маррей-Бойлс — «Портленд Трэйл Блэйзерс».
12. Дерик Куин — «Чикаго Буллз».
13. Джоан Берингер — «Атланта Хоукс» (пик «Сакраменто Кингз»)
14. Томас Сорбер — «Сан-Антонио Спёрс».
15. Седрик Ковард — «Оклахома-Сити Тандер».
16. Егор Дёмин — «Мемфис Гриззлиз» (пик «Орландо Мэджик»).