Известный портал обновил позиции Дёмина в мок-драфте НБА — 2025

Авторитетное издание Yahoo Sports совместное с известным экспертом и аналитиком Кевином О’Коннором выпустили свой обновлённый мок-драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2025 году.

Мок-драфт — это имитация драфта, в основном используемая в контексте спортивных лиг. Это процесс, когда спортивные аналитики, журналисты или фанаты выбирают игроков для команд, как будто они были бы реальным драфтом, но без реальных последствий.

1. Купер Флэгг — «Даллас Маверикс».

2. Дилан Харпер — «Сан-Антонио Спёрс».

3. Ви Джей Эджкомб — «Филадельфия Сиксерс».

4. Кон Нуппель — «Шарлотт Хорнетс».

5. Тре Джонсон — «Юта Джаз».

6. Хаман Малуач — «Вашингтон Уизардс».

7. Эйс Бэйли — «Нью-Орлеан Пеликанс».

8. Джеремайя Фирс — «Бруклин Нетс».

9. Аса Ньюэлл — «Торонто Рэпторс».

10. Картер Брайант — «Хьюстон Рокетс».

11. Коллин Маррей-Бойлс — «Портленд Трэйл Блэйзерс».

12. Дерик Куин — «Чикаго Буллз».

13. Джоан Берингер — «Атланта Хоукс» (пик «Сакраменто Кингз»)

14. Томас Сорбер — «Сан-Антонио Спёрс».

15. Седрик Ковард — «Оклахома-Сити Тандер».

16. Егор Дёмин — «Мемфис Гриззлиз» (пик «Орландо Мэджик»).