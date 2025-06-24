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Агент сравнил Дёмина с игроком «Чикаго» Джошем Гидди, указав на преимущества Егора

Агент сравнил Дёмина с игроком «Чикаго» Джошем Гидди, указав на преимущества Егора
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Вице-президентом крупнейшего агентства BDA International Никола Филипович поделился мнением о сравнении российского игрока Егора Дёмина с австралийцем Джошем Гидди, который выступает за клуб НБА «Чикаго Буллз».

– Егора часто сравнивают с Джошем Гидди. Что думаете по этому поводу?

– Сравнение с Джошем Гидди — это, безусловно, комплимент, и не без оснований. Гидди зарекомендовал себя как один из самых умных и креативных плеймейкеров НБА, игрок, который видит игру на шаг вперёд и влияет на победы, не доминируя с мячом. Сам факт, что Егора начинают упоминать в подобных обсуждениях, говорит о том уважении, которое он уже начинает получать в лиге.

При этом, хотя у них действительно есть общие черты — выдающийся для защитника рост, отличное видение площадки и способность управлять атакой, — Егор обладает большей лёгкостью в латеральных движениях. А в защите он с гордостью берёт на себя ответственность за опеку игроков на разных позициях, что стало одной из ключевых точек его прогресса в прошлом году. Его опыт в колледже стал серьёзным испытанием на обеих сторонах площадки, и он справился с ним с необычайной для своего возраста зрелостью.

В конечном счёте, сравнение с Гидди задаёт высокую планку, но это вызов, который Егор готов принять. И если его развитие продолжится в том же направлении, он сможет не только оправдать это сравнение, но и выработать свой собственный уникальный стиль и влияние на игру, – сказал Филипович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

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