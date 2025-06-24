«Давайте притворяться». Агент объяснил, в чём не согласен в отношении критики Дёмина

Вице-президентом крупнейшего агентства BDA International Никола Филипович поделился мнением об игроках качествах 19-летнего российского баскетболиста Егора Дёмина.

– Согласны ли вы с мнением эксперта Кевина О’Коннора по поводу игры Егора? Эксперт заявил, что Дёмин — техничный игрок, который умеет делать любые пасы. По его мнению, Егор обладает баскетбольным IQ и габаритами, позволяющими ему быть универсальным в защите. При этом О’Коннор отметил, что российскому игроку предстоит поработать над броском и первым шагом.

— Кевин О'Коннор отлично передал суть игры Егора, особенно его продвинутое понимание пик-н-ролла, умение манипулировать защитой соперника и его габариты в качестве плеймейкера, которые позволяют ему раздавать передачи сверху, а не обходить защитников.

Его понимание темпа игры и спейсинга — редкость для игрока его возраста и позиции. Его признают, как одного из самых умных и креативных игроков этого драфта, и это вполне заслуженно.

В чём бы я с уважением высказался в противовес, так это в отношении атлетизма и броска Егора. Хоть он и не является взрывным защитником, полагающимся только на свою скорость, Егор отлично владеет своим телом, умеет замедлять и ускорять темп в нужный момент и использует эти преимущества для создания пространства. Его игра построена на мастерстве и предвосхищении — качествах, которые хорошо проявляются в современной НБА, когда игроки окружены пространством и движением.

Что касается его бросков, — это стало немного ленивой критикой. В последних трёх играх за университет, когда оборона была на пределе, а моментов для создания бросков становилось всё меньше, Егор действовал активно и бросал в тех случаях, когда команда больше всего в этом нуждалась.

На драфт-комбайне перед скаутами и руководителями со всей лиги, он спокойно реализовал 17 трёхочковых бросков подряд в течение 30 секунд. Но, конечно, давайте притворяться, что бросок является помехой, – сказал Филипович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Егор Дёмин реализовал 16 трёхочковых бросков подряд за 35 секунд: