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Видео: 40-летний Леброн Джеймс показал физическую форму на тренировке

Видео: 40-летний Леброн Джеймс показал физическую форму на тренировке
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс продемонстрировал, как проходят его тренировки в межсезонье. Спортсмен поупражнялся в дриблинге и бросках.

40-летний игрок «Лейкерс» Леброн Джеймс показал физическую форму на тренировке:

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джеймс принял участие в 75 матчах, где в среднем набирал 24,5 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал восемь результативных передач. В настоящий момент игроку 40 лет.

Напомним, «Лейкерс» в прошлом сезоне пробились в плей-офф, где уступили клубу «Миннесота Тимбервулвз» в первом раунде (1-4 в серии).

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