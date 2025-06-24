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Дуайт Ховард рассказал, как случайно украл у Шакила О’Нила его легендарное прозвище

Дуайт Ховард рассказал, как случайно украл у Шакила О’Нила его легендарное прозвище
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Восьмикратный участник Матча всех звёзд, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард рассказал, как непреднамеренно украл у пятикратного чемпиона лиги и члена Зала славы баскетбола Шакила О’Нила прозвище Супермен.

«У Soulja Boy была песня «Супермен», и это была моя любимая песня, потому что все знают, что я умею танцевать.

Я делаю это каждый день на тренировках. Однажды я забросил мяч через своего товарища по команде, и все сказали: «Чувак, ты настоящий Супермен. Мы будем называть тебя Суперменом», — сказал Ховард в эфире The Breakfast Club на радио.

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