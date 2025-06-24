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Видео: игроки «Оклахомы» оставили ящики нетронутого шампанского и пива после чемпионства

Видео: игроки «Оклахомы» оставили ящики нетронутого шампанского и пива после чемпионства
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Ящики нетронутого шампанского и пива остались после празднования «Оклахома-Сити Тандер» чемпионства в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025.

Игроки «Оклахома-Сити» оставили ящики нетронутого шампанского и пива после чемпионства:

Напомним, «Оклахома» в финальной серии НБА встречалась с «Индианой Пэйсерс» и одержала победу в семи матчах. Седьмая и решающая встреча завершилась со счётом 103:91.

«Тандер» стали чемпионами Национальной баскетбольной ассоциации впервые в истории. Команда выигрывала титул в 1979 году, однако тогда выступала в Сиэтле под названием «Сиэтл Суперсоникс».

НБА — плей-офф . Финал. 7-й матч
23 июня 2025, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
103 : 91
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 29, Уильямс - 20, Холмгрен - 18, Карузо - 10, Уоллес - 10, Дорт - 9, Хартенштайн - 7, Джонс, Уильямс, Джо, Дженг, Уиггинс, Митчелл, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Матурин - 24, Макконнелл - 16, Сиакам - 16, Нембард - 15, Халибёртон - 9, Тёрнер - 6, Несмит - 3, Брэдли - 2, Топпин, Брайант, Уокер, Фёрфи, Джонсон, Джексон, Шиппард
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