Видео: игроки «Оклахомы» оставили ящики нетронутого шампанского и пива после чемпионства

Ящики нетронутого шампанского и пива остались после празднования «Оклахома-Сити Тандер» чемпионства в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025.

Игроки «Оклахома-Сити» оставили ящики нетронутого шампанского и пива после чемпионства:

Напомним, «Оклахома» в финальной серии НБА встречалась с «Индианой Пэйсерс» и одержала победу в семи матчах. Седьмая и решающая встреча завершилась со счётом 103:91.

«Тандер» стали чемпионами Национальной баскетбольной ассоциации впервые в истории. Команда выигрывала титул в 1979 году, однако тогда выступала в Сиэтле под названием «Сиэтл Суперсоникс».