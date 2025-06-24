Щербенёв высказался о потенциальном чемпионстве «Зенита» в ЕЛ после назначения Секулича

Разыгрывающий «Зенита» Александр Щербенёв поделился мнением о назначении на пост главного тренера команды словенского специалиста Александра Секулича. Ранее Щербенёв выступал под руководством Секулича в краснодарском «Локомотиве-Кубань».

«Рад снова поработать с Александром Секуличем! Он отличный тренер, профессионал своего дела. Я уже хорошо знаком с его системой и требованиями и уверен, что в предстоящем сезоне мы вместе с командой сделаем всё возможное для победы в Единой лиге», — приводит слова Щербенёва «Матч ТВ».

Напомним, Секулич заключил контракт с «Зенитом» на сезон-2025/2026 с возможностью продления по схеме «1+1».

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