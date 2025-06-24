Леброн Джеймс прояснил своё состояние после травмы в мае

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс дал комментарий по поводу своих нынешних физических кондиций. В начале мая сообщалось, что Джеймс получил растяжение медиальной коллатеральной связки левого колена второй степени.

«Рад вернуться на паркет впервые после растяжения медиальной коллатеральной связки левого колена, полученного почти восемь недель назад. Очевидно, пока я не там, где хотел бы быть, но это хороший старт. Чёрт, какое же прекрасное чувство!

Спасибо моему коллеге Кевину Лаву за то, что позволил сорвать его тренировку. А также тренеру Крису Джозефу Брикли, который всегда присматривает за мной, когда я в городе», — написал Джеймс на своей странице в социальных сетях.

40-летний Леброн показал физическую форму на тренировке: