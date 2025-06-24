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«Почти не спал, невероятно нервничал». Кайри Ирвинг — о победе «Кливленда» в НБА

«Почти не спал, невероятно нервничал». Кайри Ирвинг — о победе «Кливленда» в НБА
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг поделился эмоциями от седьмой игры финала НБА 2016 года, когда он в составе «Кливленд Кавальерс» стал чемпионом.

«Я до сих пор помню седьмую игру, как будто это было вчера. Многие ребята из команды 2016 года тоже это помнят. Я имею в виду, что мы навсегда вписали свои имена. И это был один из самых сложных спортивных чемпионатов.

Потом ты сражаешься со своими братьями, со своими партнёрами… Вы пытаетесь найти маленькие слабости соперника, чтобы воспользоваться ими. Я чувствовал, что [Карри] понятия не имел, что я возьму на себя тот бросок. На кануне седьмой игры я почти не спал ночью, мои руки вспотели, я невероятно нервничал. На кону было наследие!» — сказал Ирвинг в эфире NBA TV.

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