Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чемпион НБА — о Мэджике Джонсоне: я был как крошечная лапа аллигатора

Чемпион НБА — о Мэджике Джонсоне: я был как крошечная лапа аллигатора
Комментарии

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Вернон Максвелл в составе «Хьюстон Рокетс» поделился мнением о легендарном баскетболисте «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджике Джонсоне.

«Я говорил, что «поймал» его и мне не нужна ничья помощь в защите против него. После этого он всё лето работал с Каримом [Абдул-Джаббаром] над «крюком». Тогда я сказал: «Этот ******* привнёс в свою игру что-то новое. Я не мог до него добраться… Я был позади него, как крошечная лапка аллигатора.

После этого я начал говорить: «Чёрт побери, кто-нибудь поможет мне держать этого *******», — сказал Максвелл в подкасте Byron Scott’s Fast Break.

Сейчас читают:
Вынужденные перемены. Зачем «Бостон» обменял игрока, которого совсем недавно приобрёл?
Вынужденные перемены. Зачем «Бостон» обменял игрока, которого совсем недавно приобрёл?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android