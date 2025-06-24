Чемпион НБА — о Мэджике Джонсоне: я был как крошечная лапа аллигатора

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Вернон Максвелл в составе «Хьюстон Рокетс» поделился мнением о легендарном баскетболисте «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджике Джонсоне.

«Я говорил, что «поймал» его и мне не нужна ничья помощь в защите против него. После этого он всё лето работал с Каримом [Абдул-Джаббаром] над «крюком». Тогда я сказал: «Этот ******* привнёс в свою игру что-то новое. Я не мог до него добраться… Я был позади него, как крошечная лапка аллигатора.

После этого я начал говорить: «Чёрт побери, кто-нибудь поможет мне держать этого *******», — сказал Максвелл в подкасте Byron Scott’s Fast Break.