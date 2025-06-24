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Фото: новый главный тренер «Зенита» Секулич прибыл в Санкт-Петербург

Фото: новый главный тренер «Зенита» Секулич прибыл в Санкт-Петербург
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47-летний словенский специалист Александр Секулич, ставший главным тренером «Зенита», прибыв в Санкт-Петербург. Соответствующими фотографиями поделилась пресс-служба сине-бело-голубых.

«Страница перевёрнута, начинается новая глава нашей с вами истории — вперёд к новым свершениям!» — говорится в сообщении «Зенита».

Фото: https://t.me/zenitbc

Фото: https://t.me/zenitbc

Фото: https://t.me/zenitbc

Напомним, соглашение словенского специалиста с «Зенитом» рассчитано на сезон-2025/2026 с возможностью продления по схеме «1+1».

Ранее «Зенитом» руководил испанский специалист Хавьер Паскуаль, который покинул команду по окончании минувшего сезона Единой лиги ВТБ. Секулич с 2022 по 2024 год возглавлял краснодарский клуб «Локомотив-Кубань».

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