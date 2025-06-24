«Могу сказать определённо». Пистиолис высказался об уходе Амата М'Бая из ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал уход из команды тяжёлого форварда Амата М'Бая. Француз покинул красно-синих по истечении срока контракта.

«Трудно прощаться с Аматом. Мы сражались бок о бок и вместе выигрывали титулы. Мы улыбались в трудные моменты, он был рядом с командой и своими одноклубниками. Могу определённо сказать, что его выступление в форме ЦСКА сделало нас всех лучше», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба ЦСКА.

В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ Амат сыграл в 55 матчах, в которых в среднем набирал 10,1 очка, совершал 2,7 подбора и отдавал 1,4 передачи.

Материалы по теме Официально ЦСКА объявил об уходе француза Амата М'Бая

Недовольный фанат запустил в баскетболистов банкой с пивом: