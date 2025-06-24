Владимир Ивлев продлил контракт с «Уралмашем»

Центровой Владимир Ивлев продолжит выступать за «Уралмаш». 35-летний баскетболист продлил контракт с клубом на новый сезон. Об этом информирует пресс-служба екатеринбуржцев.

«Дядя Вова с нами!» — говорится в сообщении «Уралмаша».

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Владимир принял участие в 35 матчах, в которых в среднем набирал 1,8 очка, совершал 3,5 подбора и отдавал 0,9 передачи.

«Уралмаш» в прошедшем розыгрыше занял пятое место по итогам регулярного чемпионата, в четвертьфинале плей-офф уступил краснодарскому «Локомотиву-Кубань» (1-3 в серии).

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