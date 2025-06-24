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Эксперт Eurohoops дал прогноз по Дёмину, Голдину и Лахину перед драфтом НБА — 2025

Эксперт Eurohoops дал прогноз по Дёмину, Голдину и Лахину перед драфтом НБА — 2025
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Обозреватель испанской редакции Eurohoops Хавьер Молеро представил свой прогноз относительно драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года. В своём материале Молеро упомянул российских игроков Егора Дёмина, Владислава Голдина и Виктора Лахина.

Как считает эксперт, Дёмин будет выбран под 18-м номером клубом «Вашингтон Уизардс», Голдин – под 52-м («Финикс Санз»), а Лахин – под 56-м (принадлежал Нью-Йорк Никс», однако клуб потерял выбор из-за нарушений).
В 2025 году драфт Национальной баскетбольной ассоциации пройдёт 25 и 26 июня.

Ранее Чемпионат» поговорил с представителем Егора, агентом и вице-президентом BDA International Николой Филиповичем.

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