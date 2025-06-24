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Гилджес-Александер сможет получить почти $ 400 млн за продление контракта с «Оклахомой»

Гилджес-Александер сможет получить почти $ 400 млн за продление контракта с «Оклахомой»
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Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер может заключить продление контракта с командой сроком на четыре года в нынешнее межсезонье, по которому получит $ 293 млн. Кроме того, канадец может рассчитывать на $ 380 млн, если заключит соглашение в следующее межсезонье.

«Шей соответствовал критериям для супермаксимального контракта в прошлое межсезонье, но не имел права его заключать, поскольку не подпадал под критерии по количеству лет в лиге. В это межсезонье он имеет право подписать с «Оклахомой» продление контракта на четыре года на сумму $ 293 млн. Поскольку он стал MVP, теперь он имеет право подписать пятилетнее продление на $ 380 млн, но ему придётся подождать до межсезонья 2026 года», — написал инсайдер Бобби Маркс на своей странице в социальных сетях.

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