«Хочу, чтобы весь мир знал». Амат М'Бай высказался после ухода из ЦСКА

Тяжёлый форвард Амат М'Бай прокомментировал уход из ЦСКА, куда он присоединился в 2023 году. Французский спортсмен покинул красно-синих по истечении срока соглашения. Амат поблагодарил президента армейцев Андрея Ватутина, вице президента Наталию Фураеву, главного тренера Андреаса Пистиолиса, а также игроков и персонал московского клуба.

«Андрей Ватутин и Наташа Фураева – вы должны гордиться тем, как вы управляете своей командой. Вы облегчаете работу, следя за тем, чтобы мы никогда ни в чём не нуждались. Спасибо за доверие и за то, что приняли меня в свою семью.

Тренер Пистолис – мы много говорили об этом, но я также хочу, чтобы весь мир знал, какой вы особенный. Ваши тактические детали элитны, однако это даже не самая сильная ваша черта. Вы человек, и вы устанавливаете связи – позволяя игрокам легко влиться и чувствовать себя понятыми. Играть за вас было здорово, и наш успех легко проследить по тому, как вы всё делаете.

Паша, Олег, Денис, Яннис, Алекс и Сергей – вся работа, которую вы делаете в тени, никогда не остаётся незамеченной для меня. Спасибо за то, что помогаете всем нам оттачивать свои навыки, чтобы быть лучшими на площадке.

Олег и Алекс – вы никогда не сможете победить меня один на один, просто помните об этом. Паша – даже не думай отправлять мне программу из пяти подходов и 20 повторений этим летом, или я тебя заблокирую!

Тим, Димитриос, Старина Анатолий и Малыш Толя – спасибо за заботу о нас и за то, что всегда были готовы помочь нашим телам для выступлений на самом высоком уровне. Щеп, Ник, Иван и Анатолий (и Тазу!) – спасибо, что следили за тем, чтобы в команде всё всегда проходило гладко. Руслан, Нина и Лена – за то, что сделали нашу раздевалку похожей на дом. Отдельное спасибо Антону и Диме за заботу о моей семье, как о своей. И, наконец, особое спасибо всем нашим болельщикам, которые всегда поддерживали нас и дома, и в гостях!

Надеюсь, моя игра оправдала ваши ожидания и вы получили столько же удовольствия от этих трофеев, сколько и я. Знаю, что не назвал много имён – простите меня, пожалуйста. Многие из вас вносят свой вклад в то, чтобы сделать эту организацию элитной, и я искренне благодарен каждому из вас. Удачи во всем. Я всегда буду считать вас семьёй», — приводит слова Амата пресс-служба ЦСКА.

В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ М'Бай принял участие в 55 матчах, в которых в среднем набирал 10,1 очка, совершал 2,7 подбора и отдавал 1,4 передачи.

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