Леброн назвал игрока НБА, которого поставил в пример сыновьям Бронни и Брайсу

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о послании, которое он отправил двум сыновьям, Бронни и Брайсу, в июне прошлого года. Леброн рассказал о профессиональном пути атакующего защитника «Бостон Селтикс» Деррика Уайта.

«Не имел рейтинга в старшей школе, не получал спортивную стипендию, три года играл во втором дивизионе, а теперь является чемпионом НБА в составе одной из лучших команд. Этого парня зовут Деррик Уайт. Моё послание им было таким – путь к успеху у всех разный, так что оставайтесь терпеливыми». Таким было мое послание моим парням в прошлом году», — сказал Леброн в подкасте Mind the Game.

40-летний Леброн показал физическую форму на тренировке: