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В Словении высказались после назначения Секулича главным тренером «Зенита»

В Словении высказались после назначения Секулича главным тренером «Зенита»
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Менеджер по связью с общественностью Федерации баскетбола Словении Грега Брезовец дал комментарий по поводу назначения Александра Секулича главным тренером «Зенита». Специалист также возглавляет национальную команду Словении и теперь будет совмещать работу в сборной и клубе.

«Как в федерации относятся к совмещению постов Секулича в сборной Словении и «Зените»? Я думаю, вы знаете, что Александр Секулич в прошлом успешно совмещал роли тренера клуба и главного тренера национальной команды», — приводит слова Брезовца «Спорт день за днём».

Напомним, Секулич заключил контракт с «Зенитом» сроком на сезон-2025/2026 с возможностью продления по схеме «1+1».

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