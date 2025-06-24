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Влад Голдин назвал игрока НБА, с которым его путали на улицах Лос-Анджелеса

Влад Голдин назвал игрока НБА, с которым его путали на улицах Лос-Анджелеса
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24-летний российский баскетболист Владислав Голдин признался, что на улицах Лос-Анджелеса его часто сравнивали с хорватским центровым команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» Ивицей Зубацем.

– Вот ты знаешь, что тебя сравнивают с рядом игроков в НБА — задумываешься ли ты об этом сейчас? В какой баскетбол ты хочешь играть?
– На самом деле, я считаю, что я, в принципе, могу играть в любой баскетбол, в который ты меня попросишь. Если есть конкретная задача, — где надо становиться лучше, где надо развиваться, — в моём понимании, у меня достаточно таланта, чтобы я мог «перевернуть» и сказать: «Вот, теперь мне надо делать это — теперь я буду делать это». В принципе, все меня сравнивают с этим… как его… из «Клипперс», забыл, как зовут…

– С Ивицей Зубацем!
– С Зубацем, да. Я по Лос-Анджелесу ходил, и каждый раз, когда прохожу мимо кого-то, они такие: «О, Зубац!». Я думаю: «Нет… нет, не Зубац, — приводит слова Голдина RNGN.

Напомним, с 2020 по 2025 год Владислав выступал в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Российский центровой представлял команды Техасского технологического университета (Texas Tech), Флоридского атлантического университета (Florida Atlantic) и Мичиганского университета (Michigan Wolverines).

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