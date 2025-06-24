4-кратный чемпион НБА: Коби Брайант знал, что ему отведено не так много времени на Земле

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джон Салли, прославившийся выступлениями за «Детройт Пистонс», считает, что легендарный игрок калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант знал, что умрёт, не дожив до преклонного возраста.
«Мне кажется, что Коби понимал, кем он станет и кем он в итоге был. Брайант знал, что ему отведено не так много времени на Земле. Однажды Коби сказал: «Я добьюсь всего быстро, будучи молодым». Так что этот парень знал — он на этой планете недолго», — приводит слова Салли портал The Sports Rush.
Ранее Брендан Хэйвуд рассказал, как Коби Брайант пытался затмить Джордана.