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4-кратный чемпион НБА: Коби Брайант знал, что ему отведено не так много времени на Земле

4-кратный чемпион НБА: Коби Брайант знал, что ему отведено не так много времени на Земле
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джон Салли, прославившийся выступлениями за «Детройт Пистонс», считает, что легендарный игрок калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант знал, что умрёт, не дожив до преклонного возраста.

«Мне кажется, что Коби понимал, кем он станет и кем он в итоге был. Брайант знал, что ему отведено не так много времени на Земле. Однажды Коби сказал: «Я добьюсь всего быстро, будучи молодым». Так что этот парень знал — он на этой планете недолго», — приводит слова Салли портал The Sports Rush.

Ранее Брендан Хэйвуд рассказал, как Коби Брайант пытался затмить Джордана.

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