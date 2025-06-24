Евгений Пашутин назвал столицу баскетбола России

Главный тренер «Пармы», а также экс-наставник молодёжной сборной России Евгений Пашутин поделился мнением о своей работе в пермском клубе. Специалист отработал там три сезона.

«Как оцениваю свою работу? Я думаю, что оценивать мою работу должны руководство и болельщики. Самому её оценивать некорректно. Пермь — столица баскетбола России, тут лучшие болельщики. Отношение к этой игре в городе уникальное. Да, сейчас и другие города подтягиваются, но Пермь — это законодатель мод на каком-то подсознательном, генетическом уровне. Люди любят баскетбол, приходят на баскетбол, разбираются в нём. Болельщики ходят из поколения в поколение. Сначала родители, потом — дети, потом — внуки. Вот это отношение к баскетболу — как в Сербии, Литве, Греции, где игра стоит на первом месте. И то же самое происходит в Перми. Я очень благодарен болельщикам», — сказал Пашутин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Ислам Махачев играет в баскетбол: