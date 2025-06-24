Евгений Пашутин высказался об уровне тренеров клубов Единой лиги

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин поделился мнением об уровне наставников команд Единой лиги ВТБ. Пашутин отметил, что в чемпионате работает много высококлассных специалистов.

– В этом сезоне вы стали самым побеждающим тренером в истории Единой лиги и первым, кто провёл 400 матчей. Что для вас значат эти достижения?

— Столько лет быть тренером в Лиге ВТБ — это дорогого стоит. Это большая честь. И, конечно, я благодарен всем руководителям клубов, в которых работал. Это большая честь и большая ответственность. Мне ближе говорить делом, а не словами. Про себя не очень люблю рассказывать. Хочется отстаивать своё место под солнцем делами — работой, результатами. Потому что конкуренция колоссальная. Мы видим, какой уровень у тренеров: и Хави Паскуаль был в «Зените», и Велимир Перасович — в Казани, и Андреас Пистиолис, который работал с Итудисом, когда тот дважды выигрывал Евролигу.

Это высочайший уровень. Плюс Андрей Владимирович Ведищев – один из немногих российских тренеров, кто в этом году боролся на равных с «Зенитом». Ну и, конечно, другие тренеры, другие команды — все сильные, все достойные. Конкуренция огромная, — сказал Пашутин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

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