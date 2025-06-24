Евгений Пашутин объяснил, что нужно сделать для прогресса российского баскетбола

Главный тренер «Пармы», а также экс-наставник молодёжной сборной России Евгений Пашутин поделился мнением о необходимых шагах для прогресса российского баскетбола.

— Вы работали в «Локомотиве» под руководством Андрея Ведищева, а теперь он сам стал тренером. Как это восприняли? Как оцените его работу?

— Я позвонил, поздравил Андрея Владимировича, пожелал ему удачи. Он сам играл на высоком уровне — снайпер, с убойной рукой. И всегда был вовлечён в жизнь команды, много общался с тренерами, переживал. Надо отдать должное: он построил в Краснодаре академию — одну из лучших в стране. Там очень много молодых ребят, детей. Мы сейчас видим, как выросло целое поколение — Мартюк, Емченко… Да всех даже не перечислишь. Это продукты работы тех молодёжных тренеров. Ту систему выстроил именно он. За это ему, конечно, респект и благодарность.

Я вообще считаю, как и говорил раньше, что в каждом регионе нужно строить такую систему. Вот как у нас в Перми, так и в других миллионниках, чтобы и руководство, и тренеры растили своих игроков. Тогда это будет работать, как кровеносная система — как в США колледжи наполняют НБА. Да, сейчас там много европейцев, но всё равно — система работает.

И если каждый регион будет давать хотя бы по одному-два игрока в поколении — например, 2006 года: Лев Свинин, может быть, Миронов; 2005-го — Фирсов, Егоров… Ну это если про нас говорить. Если каждый регион будет давать по одному-двух игроков на каждый возраст, я даже не говорю про пять-шесть, то представляете, какая это помощь для национальной команды? А Андрей Владимирович всегда говорил о развитии игроков, о том, как их использовать, как выстроить систему. Он этим горел. Поэтому, думаю, вполне органично, что он стал тренером, — сказал Пашутин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

«Парма» по итогам минувшего сезона заняла восьмое место в регулярном чемпионате, а в 1/4 финала плей-офф уступила «Зениту» (0-3 в серии).

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