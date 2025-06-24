Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Евгений Пашутин объяснил, что нужно сделать для прогресса российского баскетбола

Евгений Пашутин объяснил, что нужно сделать для прогресса российского баскетбола
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Пармы», а также экс-наставник молодёжной сборной России Евгений Пашутин поделился мнением о необходимых шагах для прогресса российского баскетбола.

— Вы работали в «Локомотиве» под руководством Андрея Ведищева, а теперь он сам стал тренером. Как это восприняли? Как оцените его работу?
— Я позвонил, поздравил Андрея Владимировича, пожелал ему удачи. Он сам играл на высоком уровне — снайпер, с убойной рукой. И всегда был вовлечён в жизнь команды, много общался с тренерами, переживал. Надо отдать должное: он построил в Краснодаре академию — одну из лучших в стране. Там очень много молодых ребят, детей. Мы сейчас видим, как выросло целое поколение — Мартюк, Емченко… Да всех даже не перечислишь. Это продукты работы тех молодёжных тренеров. Ту систему выстроил именно он. За это ему, конечно, респект и благодарность.

Я вообще считаю, как и говорил раньше, что в каждом регионе нужно строить такую систему. Вот как у нас в Перми, так и в других миллионниках, чтобы и руководство, и тренеры растили своих игроков. Тогда это будет работать, как кровеносная система — как в США колледжи наполняют НБА. Да, сейчас там много европейцев, но всё равно — система работает.

И если каждый регион будет давать хотя бы по одному-два игрока в поколении — например, 2006 года: Лев Свинин, может быть, Миронов; 2005-го — Фирсов, Егоров… Ну это если про нас говорить. Если каждый регион будет давать по одному-двух игроков на каждый возраст, я даже не говорю про пять-шесть, то представляете, какая это помощь для национальной команды? А Андрей Владимирович всегда говорил о развитии игроков, о том, как их использовать, как выстроить систему. Он этим горел. Поэтому, думаю, вполне органично, что он стал тренером, — сказал Пашутин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

«Парма» по итогам минувшего сезона заняла восьмое место в регулярном чемпионате, а в 1/4 финала плей-офф уступила «Зениту» (0-3 в серии).

Материалы по теме
«Россия — большая страна, баскетбол не должен теряться». Пашутин — о «Парме» и не только
Эксклюзив
«Россия — большая страна, баскетбол не должен теряться». Пашутин — о «Парме» и не только

Российские баскетболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android